25 aprile: Calenda, 'sarò a Milano ma antifascismo non può essere unico tema' (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma, 5 apr. (Adnkronos) - "Noi non stiamo un po' di qua e un po' di là: noi siamo all'opposizione. Ma se il governo presenta una proposta giusta, la sosteniamo. Non si può sempre e solo dire che gli altri sono delinquenti". Così Carlo Calenda a Metropolis, il web talk del gruppo Gedi. "Prendiamo La Russa: io ho detto che si deve dimettere e quando è stato eletto dissi che non era adatto. Ma La Russa non si dimenticherà e noi vogliamop continuare a dire che si dimettere oppure incalzare il governo sulla sanità, sul Pnrr? Io il 25 aprile sarò a Milano a sfilare perchè siamo nati lì come Repubblica ma l'antifascismo non può essere l'unica cosa di cui si discute".

