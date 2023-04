**25 aprile: Boccia, 'mozione opposizioni si discuta il 20 aprile'** (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma, 5 apr. (Adnkronos) - Francesco Boccia, capogruppo del Pd al Senato, ha proposto all'aula del Senato di discutere la mozione delle opposizione suol rispetto della verità storica sulle “date fondative della nostra Storia antifascista”. La data indicata dal Pd è il 20 aprile. L'aula del Senato è chiamata a votare sulla proposta di calendario. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma, 5 apr. (Adnkronos) - Francesco, capogruppo del Pd al Senato, ha proposto all'aula del Senato di discutere ladelle opposizione suol rispetto della verità storica sulle “date fondative della nostra Storia antifascista”. La data indicata dal Pd è il 20. L'aula del Senato è chiamata a votare sulla proposta di calendario.

