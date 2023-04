25 Aprile? Allora festeggiamo anche il 18 aprile: la Dc ci libera dai comunisti (Di mercoledì 5 aprile 2023) Poiché l'obiettivo sincero dei giornaloni progressisti, delle opposizioni democratiche, del mainstream tutto che setacciale dichiarazioni governative in cerca di rimasugli del Ventennio, è la salvaguardia di una memoria condivisa attorno al valore supremo della libertà, non avranno problemi ad accettare la seguente proposta. Anzi, ne saranno senz'altro entusiasti e la faranno loro. La proposta è semplice: oltre al giustamente intoccabile 25 aprile, istituiamo con altrettanto giusto e unanime entusiasmo un'altra festa nazionale, nella data del 18 aprile. Il 25 aprile 1945 ritrovammo la libertà (grazie alle armate angloamericane ma vabbè, non vogliamo fare i pignoli, nello spirito di concordia che deve animare ogni ipotesi di ricorrenza nazionale). Il 18 ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Poiché l'obiettivo sincero dei giornaloni progressisti, delle opposizioni democratiche, del mainstream tutto che setacciale dichiarazioni governative in cerca di rimasugli del Ventennio, è la salvaguardia di una memoria condivisa attorno al valore supremo della libertà, non avranno problemi ad accettare la seguente proposta. Anzi, ne saranno senz'altro entusiasti e la faranno loro. La proposta è semplice: oltre al giustamente intoccabile 25, istituiamo con altrettanto giusto e unanime entusiasmo un'altra festa nazionale, nella data del 18. Il 251945 ritrovammo la libertà (grazie alle armate angloamericane ma vabbè, non vogliamo fare i pignoli, nello spirito di concordia che deve animare ogni ipotesi di ricorrenza nazionale). Il 18 ...

