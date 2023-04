10 curiosità sull’ascensore

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 5 aprile 2023) “Dall’amore di una scala e di una porta nacque l’ascensore“: con queste poche e semplici parole l’aforista Fabrizio Caramagna definisce un’invenzione caratterizzata da una storia che può essere suddivisa in due fasi specifiche. Secondo una serie di ricerche condotte su testate internazionali da Espresso Communication per KONE, esiste una prima “elevator age” in cui l’ascensore, nato nel lontano 236 A.C. grazie ad Archimede, veniva utilizzata solo ed esclusivamente per trasportare materie prime o materiali di costruzione. Proseguendo all’anno 1000, all’interno del “Libro dei Segreti” dell’ingegnere arabo Ibn Khalaf al-Muradi si parlava di un impianto di sollevamento utile a spingere un grande ariete contro la fortezza dei propri nemici. E ancora, nel XVII secolo la scena viene letteralmente catturata da Luigi XV che, per portare le amanti nelle proprie stanze in gran segreto, aveva ...