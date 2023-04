Zaia: abbiamo certezza di infiltrazioni mafiose anche in Veneto (Di martedì 4 aprile 2023) caption id="attachment 274169" align="alignleft" width="150" Luca Zaia/caption"Ho fatto il mio dovere, la Regione si è costituita parte civile e sono venuto a deporre come deve fare ogni cittadino. La Regione potrebbe anche, nonostante la legge, non costituirsi parte civile, la legge lo prevede e credo quindi sia un obbligo costituirsi parte civile e denunciare quando qualcosa non va".Lo ha detto Luca Zaia, presidente del Veneto, dopo aver testimoniato nell'aula bunker del tribunale di Mestre al processo, su attività di stampo mafioso tra Eraclea e San Donà. "Prima eravamo convinti, e forse avevamo la presunzione di essere indenni da questi fatti; oggi non abbiamo più questa convinzione e abbiamo la certezza che abbiamo infiltrazioni ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 4 aprile 2023) caption id="attachment 274169" align="alignleft" width="150" Luca/caption"Ho fatto il mio dovere, la Regione si è costituita parte civile e sono venuto a deporre come deve fare ogni cittadino. La Regione potrebbe, nonostante la legge, non costituirsi parte civile, la legge lo prevede e credo quindi sia un obbligo costituirsi parte civile e denunciare quando qualcosa non va".Lo ha detto Luca, presidente del, dopo aver testimoniato nell'aula bunker del tribunale di Mestre al processo, su attività di stampo mafioso tra Eraclea e San Donà. "Prima eravamo convinti, e forse avevamo la presunzione di essere indenni da questi fatti; oggi nonpiù questa convinzione elache...

