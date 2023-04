Yudori e ‘La Conquista del Cielo’ | «La storia ricorderà mai donne che sono a malapena sopravvissute?»

(Di martedì 4 aprile 2023) Dopo la presentazione a Romics 2023, Ladel Cielo – nuova opera diper J-POP Manga – è finalmente disponibile. L’artista coreana, forte del successo del webtoon Pandora’s Choice (La Scelta di Pandora), in questo nuovo lavoro si immerge nuovamente nel passato per scandagliare figure femminili nello stesso tempo fragili e risolute. Ladel cielo è infatti ambientato nell’Olanda del XVI secolo e segue la vita di Amelie – giovane cattolica sposata un agiato mercante – che si troverà a convivere con una giovane schiava arrivata da terre lontane. Duedall’animo apparentemente inconciliabile che troveranno, paradossalmente, dei punti in comune proprio nella loro condizione sociale. «Ho avuto l’idea di una donna che inventa un mezzo volante quando avevo 19 anni. – ci racconta ...

