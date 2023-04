Yellowjackets 2: cosa sei disposto a fare per rimanere vivo? (Di martedì 4 aprile 2023) Yellowjackets Un misterioso segreto le unisce, talmente impattante che, a distanza di 25 anni, agisce come una mano invisibile sulle loro vite. Yellowjackets sta per tornare con una seconda stagione, disponibile stavolta in streaming su Paramount:+ da mercoledì 12 aprile (e non su Sky Atlantic che aveva ospitato la stagione d’esordio). Creata da Ashley Lyle e Bart Nickerson (Narcos), Yellowjackets è la saga di una squadra di giocatrici di calcio liceali di grande talento che diventano le sfortunate sopravvissute di un incidente aereo nelle remote terre selvagge del nord. La serie racconta la loro discesa da una squadra complicata, ma fiorente, a un clan selvaggio, e allo stesso tempo segue le vite che hanno cercato di rimettere insieme quasi 25 anni dopo, dimostrando che il passato non è mai veramente passato e che ciò che è ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 4 aprile 2023)Un misterioso segreto le unisce, talmente impattante che, a distanza di 25 anni, agisce come una mano invisibile sulle loro vite.sta per tornare con una seconda stagione, disponibile stavolta in streaming su Paramount:+ da mercoledì 12 aprile (e non su Sky Atlantic che aveva ospitato la stagione d’esordio). Creata da Ashley Lyle e Bart Nickerson (Narcos),è la saga di una squadra di giocatrici di calcio liceali di grande talento che diventano le sfortunate sopravvissute di un incidente aereo nelle remote terre selvagge del nord. La serie racconta la loro discesa da una squadra complicata, ma fiorente, a un clan selvaggio, e allo stesso tempo segue le vite che hanno cercato di rimettere insieme quasi 25 anni dopo, dimostrando che il passato non è mai veramente passato e che ciò che è ...

