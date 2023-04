WWE | Triple H apre Raw per rassicurare i fan “La WWE resterà quella che amate”

(Di martedì 4 aprile 2023) Con la cessione della WWE ad Endeavor,H ha deciso di fare un discorso ai fan. Nella prima parte del suo accorato promo, The Game ha ringraziato tutto il personale WWE ed il pubblico stesso per il grandioso weekend di WrestleMania. Quindi ha volutoi fan che con la cessione non cambierà il prodotto che hanno imparato ad amare. La WWE rimarràche conoscono e che amano. Non soloH si è preso il tempo per ringraziare ha anche parlato della notizia bomba della vendita della WWE che è stata diffusa all’inizio della giornata, facendo riferimento al fatto che era l’unica cosa di cui il mondo parlava dopo l’epico show domenicale di ieri sera. In risposta,H ha assicurato a tutti “Il giorno dopo WrestleMania, quando si parla di noi, quando si parla solo di ...

Cosa ne sarà di Triple H? A meno di cambiamenti all'ultimo momento Jean Paul Levesque aka Triple H dovrebbe rimanere ben saldo a capo del reparto creativo in WWE, continuando a gestire le storyline

Si, leggere il titolo fa un certo effetto, ma è la realtà, la WWE è stata venduta nella giornata di oggi alla Endeavor, società che già possiede la UFC.