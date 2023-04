Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: Title shot per Raquel Rodriguez e Liv Morgan, le due affronteranno Becky Lynch e Lita per i titoli di coppia… - misterj1995 : RT @WWEItalia: A #StandAndDeliver, uno scontro incredibile tra @Carmelo_WWE e @bronbreakkerwwe in un match per il titolo di NXT, un Ladder… - BusbyMarcos : RT @WWEItalia: A #StandAndDeliver, uno scontro incredibile tra @Carmelo_WWE e @bronbreakkerwwe in un match per il titolo di NXT, un Ladder… -

Hasbulla è in possesso del Golden WWE Championship di Snoop ... The Shield Of Wrestling

WWE Raw episode on Monday night immediately after WrestleMania 39 was full of surprises and thrill for the fans across the globe. Several high-voltage fights took place on Monday night but the major ...WWE rarely does slow-burn matches well ... challenge Charlotte Flair for the SmackDown Women’s Championship rather than vie for Bianca’s Raw title. Ripley promised to get back to Belair someday. This ...