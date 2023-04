WWE | Si allontana sempre di piu’ la “suggestione” Jay White

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 4 aprile 2023) Ieri è andata in onda la famigerata eattesissima puntata di “Raw after Mania” dove per i fan è lecito aspettarsi sorprese mozzafiato e ritorni altisonanti. La puntata è stata “standard” e coloro che si aspettavano un debutto al cardiopalma ne sono rimasti delusi come ad esempio poteva essere Jayche come spesso rimarcato negli ultimi mesi, è ufficialmente un free agent ed era in contatto con la WWE per sondare il terreno. Da Stamford pero’ le notizie non parlano di un eventuale “matrimonio” fra le parti. Come stanno le cose Dalle fonti di PW Insider ne viene fuori che un suo coinvolgimento nel weekend di Mania non è mai stato preso in considerazione e inoltre secondo molti addetti ai lavori della WWE, l’ex New Japan non sembrerebbeinteressato alla causa.