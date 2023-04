WWE: Non concesso l’incontro tra gli Usos e Roman Reigns a RAW (Di martedì 4 aprile 2023) Roman Reigns a WrestleMania 39 è riuscito di nuovo a mantenere i suoi titoli, nonostante gli sforzi di Cody Rhodes. Gli Usos invece da WrestleMania ne sono usciti sconfitti, perdendo i titoli di coppia contro Kevin Owens e Sami Zayn, cosa che ovviamente ha creato parecchia frustrazione nel Tribal Chief. Questa cosa era evidente nella puntata di Monday Night RAW, dove Paul Heyman non ha permesso agli Usos di incontrarsi con Roman Reigns, chiedendo ai due fratelli di attenderli alla fine dello show. “Il Tribal Chief è appena uscito con Solo. Stanno avendo una conversazione riguardante la situazione Brock Lesnar-Cody Rhodes. Quindi sono fuori che stanno parlando di strategie. Ed il Tribal Chief voleva che vi facessi sapere che è stata una fantastica WrestleMania…per alcuni. ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 4 aprile 2023)a WrestleMania 39 è riuscito di nuovo a mantenere i suoi titoli, nonostante gli sforzi di Cody Rhodes. Gliinvece da WrestleMania ne sono usciti sconfitti, perdendo i titoli di coppia contro Kevin Owens e Sami Zayn, cosa che ovviamente ha creato parecchia frustrazione nel Tribal Chief. Questa cosa era evidente nella puntata di Monday Night RAW, dove Paul Heyman non ha permesso aglidi incontrarsi con, chiedendo ai due fratelli di attenderli alla fine dello show. “Il Tribal Chief è appena uscito con Solo. Stanno avendo una conversazione riguardante la situazione Brock Lesnar-Cody Rhodes. Quindi sono fuori che stanno parlando di strategie. Ed il Tribal Chief voleva che vi facessi sapere che è stata una fantastica WrestleMania…per alcuni. ...

