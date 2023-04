WWE: I piani originali di Raw prevedevano un torneo per la No. 1 contendership al titolo femminile di Raw (Di martedì 4 aprile 2023) La puntata di Raw di questa notte ha generato moltissime controversie, infatti secondo diverse fonti autorevoli Vince McMahon sarebbe tornato a dirigere lo show nella sua totalitá, e questo ha provocato diversi cambiamenti nei piani, al punto che lo show sarebbe stato riscritto diverse volte. Secondo Fightful Select tra i piani originali per lo show vi era un torneo per determinare la nuova prima sfidante al titolo femminile di Raw. Due Triple Threat Match. Secondo Sean Ross, l’idea originale era quella di avere due triple threat match: uno tra Liv Morgan, Dakota Mai, e Piper Niven, l’altro tra Candice LeRae, Raquel Rodriguez, e Iyo Sky. Al posto di questi due match la federazione ha optato per un n.1 contenders match per i titoli di coppia tra Liv Morgan e Raquel Rodriguez ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 4 aprile 2023) La puntata di Raw di questa notte ha generato moltissime controversie, infatti secondo diverse fonti autorevoli Vince McMahon sarebbe tornato a dirigere lo show nella sua totalitá, e questo ha provocato diversi cambiamenti nei, al punto che lo show sarebbe stato riscritto diverse volte. Secondo Fightful Select tra iper lo show vi era unper determinare la nuova prima sfidante aldi Raw. Due Triple Threat Match. Secondo Sean Ross, l’idea originale era quella di avere due triple threat match: uno tra Liv Morgan, Dakota Mai, e Piper Niven, l’altro tra Candice LeRae, Raquel Rodriguez, e Iyo Sky. Al posto di questi due match la federazione ha optato per un n.1 contenders match per i titoli di coppia tra Liv Morgan e Raquel Rodriguez ...

