(Di martedì 4 aprile 2023) Ieri notte è andata in scena la puntata di Monday Night Raw post WrestleMania, uno degli episodi più attesi dell’anno e nel quale ci si aspettano sempre grosse sorprese. Per Bad, che a WM 39 ha dato un aiuto a Rey Mysterio nel suo match contro Dominik, non è stata una bella. Il suo ex amico e compagno di teamlo ha brutalmente aggredito. Ecco come sono andate le cose. Chokeslam suldi commento Rey Mysterio ha affrontato Theory ieri notte a Raw uscendo sconfitto dall’incontro. Subito dopo la fine del match, il neo Hall Of Famer è stato attaccato dal figlio Dominik e da. Dom ha poi sbraitato contro Badche si trovava tra il pubblico e per risposta ha ricevuto un bel pugno. A quel punto, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: Brutta serata anche per Bad Bunny, Damian Priest lo ha schiantato su un tavolo -

Verdetto Riguadagnata un anno fa la carreggiata dopo quellagita fuori pista, ildi 2K tenta l'accelerata, riuscendo in quasi tutto quello che cerca di fare. Lo stile di gioco è più ...Unanotizia ha scosso il mondo del wrestling e dello sport in gionata: Hulk Hogan rischia ... Soprannominato "The Incredible" e successivamente "The Immortal", l'americano è tra le superstar...Verdetto Riguadagnata un anno fa la carreggiata dopo quellagita fuori pista, ildi 2K tenta l'accelerata, riuscendo in quasi tutto quello che cerca di fare. Lo stile di gioco è più ...

Finn Bálor rischia grosso a WrestleMania: sui social mostra una ... World Wrestling

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Neanche la versione demone di Bálor è riuscita a sfuggire ad un brutto infortunio in diretta allo Showcase of the Immortals ...