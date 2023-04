WWE | Bianca Belair e Rhea Ripley si sfidano | sarà champion vs champion?

(Di martedì 4 aprile 2023) Wrestlemania 39 è agli archivi, consegnando due importanti vittorie a. La prima ha difeso il titolo femminile di Raw dall’assalto della giapponese Asuka. La seconda si è resa protagonista di uno straordinario match, in cui ha avuto ragione della più blasonata Charlotte Flair, strappandole il titolo femminile di Smackdown. Le due sono state in grado di attirare su di loro tanta attenzione, da far sì che le loro strade fatalmente si siano incrociate stanotte a Raw.vsLa campionessa dello show rosso è salita sul ring stanotte, ringraziando i fan per il supporto mostrato e l’avversaria della notte precedente Asuka. Nel mentre si prodigava in elogi verso la prestazione della giapponese,è stata interrotta ...

Il SoFi Stadium di Inglewood ha ospitato anche la seconda serata dello Showcase of the Immortals in versione hollywoodiana ...Un regno pazzesco di 945 giorni e non è ancora finita. Roman Reigns è ancora il WWE Undisputed Universal Champion e per il terzo Main Event consecutivo di WrestleMania mantiene il titolo di campione.