WWE: Altra serata da dimenticare per Cody Rhodes, viene annichilito da Brock Lesnar (Di martedì 4 aprile 2023) Il Raw post WrestleMania è sempre l'appuntamento con lo show rosso più atteso dell'anno. Che si tratti di debutti, ritorni o segmenti/match inattesi, il pubblico è sempre pronto a qualsiasi tipo di sorpresa, ma probabilmente quanto successo stanotte davvero in pochi se lo potevano immaginare. Da alleato ad incubo Ad aprire Raw, dopo un intervento di Triple H, ci ha pensato Roman Reigns accompagnato da Solo Sikoa e da Paul Heyman. Subito sul ring è arrivato Cody Rhodes, con una sola parola in mente: "rematch". Heyman ha prontamente tagliato corto dicendo che Cody non avrà mai questo rematch e allora l'American Nightmare ha virato per un tag team match, dato che la notte prima ha combattuto anche contro Solo Sikoa. Dopo un breve consulto Heyman ha accettato ponendo due condizioni che lasciavano pensare che nessuno avrebbe ...

