Wta Charleston 2023: montepremi e prize money (Di martedì 4 aprile 2023) Il montepremi ed il prize money del torneo WTA 500 di Charleston 2023, evento in programma dal 3 al 9 aprile. Dopo il Sunshine Double, il circuito femminile resta negli Stati Uniti per il consueto appuntamento sulla terra verde di Charleston. Dopo il forfait di Aryna Sabalenka, le teste di serie più alte saranno Jessica Pegula, Ons Jabeur e Belinda Bencic. Nessuna tennista azzurra sarà ai nastri di partenza dell’evento dato che le uniche due iscritte, Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto, hanno dato forfait. Spicca invece la presenza di Elina Svitolina, al ritorno in campo dopo la gravidanza. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE Il montepremi totale dell’evento che si svolgerà nella Carolina del Sud è di €717.100, con la vincitrice che porterà a casa anche 470 ... Leggi su sportface (Di martedì 4 aprile 2023) Iled ildel torneo WTA 500 di, evento in programma dal 3 al 9 aprile. Dopo il Sunshine Double, il circuito femminile resta negli Stati Uniti per il consueto appuntamento sulla terra verde di. Dopo il forfait di Aryna Sabalenka, le teste di serie più alte saranno Jessica Pegula, Ons Jabeur e Belinda Bencic. Nessuna tennista azzurra sarà ai nastri di partenza dell’evento dato che le uniche due iscritte, Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto, hanno dato forfait. Spicca invece la presenza di Elina Svitolina, al ritorno in campo dopo la gravidanza. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE Iltotale dell’evento che si svolgerà nella Carolina del Sud è di €717.100, con la vincitrice che porterà a casa anche 470 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... livetennisit : WTA 250 Bogotà e WTA 500 Charleston: I risultati con il dettaglio del Day 2. In campo due azzurre a Bogotà (LIVE) - Ubitennis : WTA Charleston, Svitolia sconfitta al rientro dopo un anno: 'Contenta del mio livello'. Stephens in rimonta si rega… - sportface2016 : #WTACharleston | Il programma di martedì #4aprile - gnk_fans : ??#blog #tennis #WTA #CharlestonOpen ?? Parte Charleston ma nessuna italiana in gara - livetennisit : WTA 250 Bogotà e WTA 500 Charleston: I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE) -