WTA Charleston 2023: Begu avanza in due set, eliminate Zhang, Kalinina e Teichmann (Di martedì 4 aprile 2023) È terminata poche ore fa la prima giornata del WTA 500 di Charleston (Stati Uniti, terra rossa). Tra la serata di ieri e la notte italiana appena passata si sono giocate diverse partite valide per il primo turno prima dell’arrivo della pioggia che ha costretto a rinviare a oggi un match in corso e una sfida non ancora iniziata. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. L’unica testa di serie in grado di passare il turno nella prima giornata è la rumena Irina Begu (n.14 del seeding) grazie al successo per 6-1 7-5 contro l’ungherese Dalma Galfi. Niente da fare infatti per Shuai Zhang, Anhelina Kalinina e Jil Teichmann: la cinese (n.10 del torneo) perde contro l’austriaca Julia Grabher per 6-4 1-6 6-3, l’ucraina (testa di serie n.11) si arrende alla russa Anna Kalinskaya con il punteggio di 7-6(6) ... Leggi su oasport (Di martedì 4 aprile 2023) È terminata poche ore fa la prima giornata del WTA 500 di(Stati Uniti, terra rossa). Tra la serata di ieri e la notte italiana appena passata si sono giocate diverse partite valide per il primo turno prima dell’arrivo della pioggia che ha costretto a rinviare a oggi un match in corso e una sfida non ancora iniziata. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo. L’unica testa di serie in grado di passare il turno nella prima giornata è la rumena Irina(n.14 del seeding) grazie al successo per 6-1 7-5 contro l’ungherese Dalma Galfi. Niente da fare infatti per Shuai, Anhelinae Jil: la cinese (n.10 del torneo) perde contro l’austriaca Julia Grabher per 6-4 1-6 6-3, l’ucraina (testa di serie n.11) si arrende alla russa Anna Kalinskaya con il punteggio di 7-6(6) ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gnk_fans : ??#blog #tennis #WTA #CharlestonOpen ?? Parte Charleston ma nessuna italiana in gara - livetennisit : WTA 250 Bogotà e WTA 500 Charleston: I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE) - sportface2016 : #WtaCharleston: programma, orari e ordine di gioco lunedì 3 aprile - TheloniousPicks : Pick 6 (Abril) - WTA Charleston ?? Di Lorenzo - Sebov ?? Di Lorenzo HA+1.5 sets - Cuota 1.83 ? 4-6 / 2-6 Profit: -1 u. - Deepnightpress : Pronostico Claire Liu vs Bernarda Pera WTA Charleston 03-04-23 Tips e Quote #WTACharleston #CharlestonOpen #WTA… -

Camila Giorgi, lo spettacolo al cinema lo offre lei: lato B divino Non sarà a Charleston , tanto per cominciare, dove molte delle sue colleghe debutteranno nelle ...stato utile per sgranchirsi un po' le gambe sulla superficie su cui i campioni dell'Atp e della Wta si ... Tennis. Svitolina all'Open di Chiasso - blue News L'ucraina, ex numero 3 del mondo e vincitrice tra le altre cose delle WTA Finals del 2018, ferma da ... la 28enne riparte questa settimana dal torneo di Charleston e la prossima (10 - 16 aprile) sar la ... Tennis: Torneo Chiasso. Svitolina stella dell'undicesima edizione L'ex numero 3 del mondo ripartirà, senza punti in classifica WTA, dal torneo di Charleston e la settimana successiva approderà all'ITF di Chiasso per dare il via alla propria stagione sul rosso ... Non sarà a, tanto per cominciare, dove molte delle sue colleghe debutteranno nelle ...stato utile per sgranchirsi un po' le gambe sulla superficie su cui i campioni dell'Atp e dellasi ...L'ucraina, ex numero 3 del mondo e vincitrice tra le altre cose delleFinals del 2018, ferma da ... la 28enne riparte questa settimana dal torneo die la prossima (10 - 16 aprile) sar la ...L'ex numero 3 del mondo ripartirà, senza punti in classifica, dal torneo die la settimana successiva approderà all'ITF di Chiasso per dare il via alla propria stagione sul rosso ... WTA Charleston 2023: Begu avanza in due set, fuori Zhang, Kalinina e Teichmann OA Sport WTA Charleston 2023: Begu avanza in due set, fuori Zhang, Kalinina e Teichmann È terminata poche ore fa la prima giornata del WTA 500 di Charleston (Stati Uniti, terra rossa). Tra la giornata di ieri e la notte italiana appena passata il programma originario non è stato rispetta ... In-Albon piegata da Bouchard a Bogotà Impegnata nel torneo di Bogotà, Ylena In-Albon (WTA 137) si è dovuta arrendere già al primo turno ... Poca fortuna anche per Jil Teichmann (31), la quale ha dal canto suo dovuto già salutare ... È terminata poche ore fa la prima giornata del WTA 500 di Charleston (Stati Uniti, terra rossa). Tra la giornata di ieri e la notte italiana appena passata il programma originario non è stato rispetta ...Impegnata nel torneo di Bogotà, Ylena In-Albon (WTA 137) si è dovuta arrendere già al primo turno ... Poca fortuna anche per Jil Teichmann (31), la quale ha dal canto suo dovuto già salutare ...