WTA Bogota 2023 | programma e orari martedì 4 aprile con Errani e Brancaccio

(Di martedì 4 aprile 2023) È stato ufficialmente pubblicato l’ordine di gioco diper quel che concerne il WTA 250 di, evento in cui si disputeranno gli ultimi incontri di primo turno. Protagonista, sulla Cancha Central, sarà Sara: l’azzurra scenderà in campo quando in Italia sarà, approssimativamente, mezzanotte e lo farà contro la russa Elina Avanesyan. La romagnola partirà favorita viste le prestazioni messe in mostra nel WTA 125 di San Luis Potosi: non a caso, l’ex numero 5 del mondo è tornata tra le prime 80 del ranking per la prima volta dopo oltre quattro anni. Intorno alle 23, invece, sarà la volta di Nuriasulla Cancha 3: dall’altra parte della rete ci sarà la greca Despina Papamichail. WTA 250– ILDI MARTEDI’ 4 ...

Qualche settimana fa aveva postato una foto tramite Ig Stories localizzandosi proprio a Firenze, la città nella quale si 'rifugia' ogni volta che il serratissimo calendario dellaglielo permette. ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del torneodi Bogotà 2023 della giornata di lunedì 3 aprile . Tutto pronto per l'inizio dell'evento colombiano, che vedrà protagoniste due tenniste azzurre, ovvero Sara Errani e Nuria Brancaccio. Nessuna ...Errani, n.99, inizierà invece il suo cammino contro Elina Avanesyan, in campo come atleta neutrale, n.165 del ranking. La ventenne russa è stata sconfitta questa settimana in semifinale al...

