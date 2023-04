WTA Bogotà 2023 | che colpo di Nuria Brancaccio! L’azzurra accede al secondo turno

Leggi su oasport

(Di martedì 4 aprile 2023) Continua la bellissima avventura diBrancaccio nel torneo WTA di. La tennista di Torre del Greco si è qualificata per ilsulla terra rossa colombiana dopo aver sconfitto in due set la greca Despina Papamichail con un doppio 6-2 dopo un’ora e ventitré minuti di gioco. Sicuramente un bel successo (il primo a livello WTA escludendo i tornei 125) per la campana, che ha confermato di attraversare un ottimo periodo di forma, sfruttando anche l’occasione di giocare con una giocatrice che è al numero 152 del ranking mondiale (è 206). Entrambe le giocatrici hanno avuto molti problemi al servizio, visto che ciascuna ha offerto 10 palle break all’avversaria. Brancaccio ha tenuto almeno delle buone percentuali con la prima, vincendo il 69 dei punti con questo ...