WTA Bogotà 2023 | avanti Bouchard e Pigossi | colpo Jones su Parrizas Diaz

(Di martedì 4 aprile 2023) Si conclude la prima giornata del torneo WTA 250 di, tra i più particolari del circuito femminile in ragione dell’altura che c’è in Colombia (siamo a oltre 2600 metri sul livello del mare). Ci sono già risultati a sorpresa per quel che riguarda il discorso teste di serie. A saltare, infatti, è la spagnola Nuria. La numero 3 del seeding deve arrendersi di fronte alla britannica Francesca, già protagonista di una storia tutta da raccontare: nata con quattro dita su ciascuna mano e sette in tutto sui piedi, ha saputo governare questa condizione applicandola al tennis e disputando due partite a livello Slam. Per lei oggi un 7-6(3) 6-1 che la spedisce al secondo turno con la prospettiva di affrontare la canadese Carol Zhao, che porta a casa un match in cui succede di tutto contro l’argentina Maria ...