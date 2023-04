WindTre, ancora solidarietà con promo per l’Ucraina (Di martedì 4 aprile 2023) TecnoAndroid Il noto operatore telefonico italiano WindTre propone spesso diverse promozioni e iniziative. Una delle più solidali è stata senz’altro quella dedicata al paese dell’Ucraina, colpito dalla guerra con la Russia. Questa promozione era stata lanciata dall’operatore circa un anno fa e dopo di che è stata rinnovata per diversi mesi. In questi giorni, in particolare, l’operatore ha deciso di riproporre nuovamente questa promozione. WindTre continua ad essere solidale con l’Ucraina con la nuova promozione L’operatore telefonico arancione ha deciso di continuare la sua solidarietà verso l’Ucraina. Come già accennato in apertura, infatti, WindTre ha reso disponibile ancora ... Leggi su tecnoandroid (Di martedì 4 aprile 2023) TecnoAndroid Il noto operatore telefonico italianopropone spesso diversezioni e iniziative. Una delle più solidali è stata senz’altro quella dedicata al paese del, colpito dalla guerra con la Russia. Questazione era stata lanciata dall’operatore circa un anno fa e dopo di che è stata rinnovata per diversi mesi. In questi giorni, in particolare, l’operatore ha deciso di riproporre nuovamente questazione.continua ad essere solidale concon la nuovazione L’operatore telefonico arancione ha deciso di continuare la suaverso. Come già accennato in apertura, infatti,ha reso disponibile...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : WindTre, ancora solidarietà con promo per l'Ucraina - - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Stangata telefono: da Tim a Windtre, costi in crescita per l’inflazione: Come molte persone si sa… - Ci1812 : @neuron_lost Non ti vorrei rovinare le tue certezze acquisite, ma la WindTre e’ da inizio febbraio che si diverte c… -