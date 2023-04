Whatsapp, stanno per arrivare le chat segrete (Di martedì 4 aprile 2023) TecnoAndroid Whatsapp, un’app fondamentale nella nostra società, ci consente di mantenere i contatti senza costi aggiuntivi e di conservare foto, video e messaggi scambiati nel tempo. Tali dati potrebbero richiedere una protezione da occhi indiscreti. Attualmente è possibile bloccare l’app con l’impronta digitale, ma presto saranno disponibili funzionalità ancora più avanzate, come le chat segrete con protezione biometrica. Whatsapp: di cosa si tratta? Le chat segrete di Whatsapp, come suggerisce il nome, saranno chat nascoste dalla lista delle conversazioni normali. Questa funzione è stata rivelata nell’app beta di Whatsapp per Android 2.23.8.2, con il nome “chat lock“. La descrizione di una chat ... Leggi su tecnoandroid (Di martedì 4 aprile 2023) TecnoAndroid, un’app fondamentale nella nostra società, ci consente di mantenere i contatti senza costi aggiuntivi e di conservare foto, video e messaggi scambiati nel tempo. Tali dati potrebbero richiedere una protezione da occhi indiscreti. Attualmente è possibile bloccare l’app con l’impronta digitale, ma presto saranno disponibili funzionalità ancora più avanzate, come lecon protezione biometrica.: di cosa si tratta? Ledi, come suggerisce il nome, sarannonascoste dalla lista delle conversazioni normali. Questa funzione è stata rivelata nell’app beta diper Android 2.23.8.2, con il nome “lock“. La descrizione di una...

