Whatsapp, nascondere la chat con l'amante: ecco come potrai fare (Di martedì 4 aprile 2023) Whatsapp lancia una nuova funzionalità che permetterà agli utenti di nascondere le chat che non desiderano condividere con gli altri per tenerle al sicuro. L'azienda negli ultimi mesi ha lavorato molto per massimizzare la privacy, sia con l'introduzione di funzionalità apposite che con l'utilizzo di strumenti innovativi che ovviamente rendono le chat più sicure e garantiscono anche meglio la sicurezza per i dati che vengono condivisi ogni giorno. Whatsapp, nascondere le chat (grantennistoscana)Con l'utilizzo costante della messaggistica per condividere anche quelle informazioni sensibili, il lavoro di Whatsapp è stato dapprima inserire la crittografia, quindi lavorare sulla condivisione delle foto e sui link e poi anche sul rendere con il nuovo ...

