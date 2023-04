WhatsApp Beta si aggiorna e ci svela un’altra novità per i messaggi effimeri (Di martedì 4 aprile 2023) Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione Beta di WhatsApp per Android: stiamo parlando della versione 2.23.8.3 L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 4 aprile 2023) Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versionediper Android: stiamo parlando della versione 2.23.8.3 L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoAndroid : WhatsApp Beta si aggiorna e ci svela un’altra novità per i messaggi effimeri - iLuca90 : #Whatsapp annuncia le novità della nuova beta di #Android: arrivano le chat private, bloccate con impronta digitale… - TechGeneration9 : Il team di WhatsApp per iPhone ha annunciato l'arrivo di una nuova funzionalità nei messaggi effimeri che proviene… - TuttoTechNet : I messaggi effimeri di WhatsApp per iPhone potranno sparire anche dopo un anno - infoitscienza : WhatsApp Beta per iOS si aggiorna con una novità per le comunità -