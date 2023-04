Wall Street dopo dati Usa indebolisce le Borse Ue | euro sfiora 1 | 10 dollari

(Di martedì 4 aprile 2023) Piazza Affari cede mezzo punto percentuale. In Usasotto le attese per gli ordini alle fabbriche e per le offerte di lavoro mentre l'inflazione è vista in accelerazione. Dimon di JpMorgan: Crisi bancaria non è finita

Il dipartimento di Stato Usa ha convocato l'ambasciatore russo a Washington, Anatoly Antonov, dopo l'arresto di Evan Gershkovich, corrispondente del "Journal" detenuto in Russia con l'accusa di spionaggio. Lo ha confermato un funzionario anonimo al "New York Times". Antonov ha già avuto un colloquio con Victoria Nuland, sottosegretaria ...Sessione debole per il listino USA , che alla fine ripiega in territorio negativo, sul prevalere di timori legati ad una possibile recessione . L'annuncio di un taglio a sorpresa della produzione Opec ...Prosegue in calo, ma in leggero recupero, la seduta a, dopo alcuni segnali di un rallentamento dell'economia statunitense e le previsioni della Fed di Cleveland sull'inflazione. A febbraio, il numero di offerte di lavoro e' sceso di 632.000 ...

PRIMO TRIMESTRE: a Wall Street domina chi non ti aspetti - IntermarketAndMore Finanza.com

I rialzi di Erg, Saipem e Pirelli non bastano a mantenere il Ftse Mib in territorio positivo - In rosso anche Wall Street - Vanno meglio Francoforte e Parigi ...Milano e Londra in cali di circa mezzo punto percentuale, mentre Francoforte chiude a +0,13%. Sopra la parità anche a Parigi ...