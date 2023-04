Vuoi assumere una colf o una badante? Il CAAF Cgil può aiutarti (Di martedì 4 aprile 2023) La richiesta di figure professionali quali colf, badanti, baby sitter, negli ultimi anni è cresciuta notevolmente.È importante quindi regolarizzare questi rapporti di assunzione che mettono in regola sia il datore di lavoro che il lavoratore tutelandone oneri e vantaggi. Perché assumere? I servizi offerti dal CAAF con tariffe molto vantaggiose, riguardano ogni aspetto della regolarizzazione e dell’amministrazione del rapporto del lavoro, garantendo al datore di lavoro il rispetto della norma, correttezza, precisione e professionalità, e al lavoratore domestico, tutti i diritti e le tutele riconosciuti dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico. Grazie ai servizi del CAAF il datore di lavoro riceve l’assistenza necessaria per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste garantendo inoltre al lavoratore ... Leggi su bergamonews (Di martedì 4 aprile 2023) La richiesta di figure professionali quali, badanti, baby sitter, negli ultimi anni è cresciuta notevolmente.È importante quindi regolarizzare questi rapporti di assunzione che mettono in regola sia il datore di lavoro che il lavoratore tutelandone oneri e vantaggi. Perché? I servizi offerti dalcon tariffe molto vantaggiose, riguardano ogni aspetto della regolarizzazione e dell’amministrazione del rapporto del lavoro, garantendo al datore di lavoro il rispetto della norma, correttezza, precisione e professionalità, e al lavoratore domestico, tutti i diritti e le tutele riconosciuti dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico. Grazie ai servizi delil datore di lavoro riceve l’assistenza necessaria per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste garantendo inoltre al lavoratore ...

