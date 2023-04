Volley, quando si gioca le gara-5 dei playoff scudetto? Quarti di finale tra sabato e Pasquetta: programma e orari (Di martedì 4 aprile 2023) I playoff scudetto della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile, si stanno rivelando decisamente incandescenti. Ben tre incontri validi per i Quarti di finale si decideranno alla gara-5. Al momento, infatti, soltanto Trento ha chiuso la propria serie contro Monza (3-1), mentre gli altri incroci avranno bisogna della bella di spareggio. Sono state definite le date e gli orari dei tre match risolutivi, che andranno in scena in occasione del weekend di Pasqua. La corazzata Perugia è stata inchiodata sul 2-2 dalla sorprendente Milano, ottava forza della regular season capace di vincere due partite al tie-break di fronte al proprio pubblico. I Campioni del Mondo sono obbligati a imporsi di fronte al proprio pubblico se non vorranno incorrere in ... Leggi su oasport (Di martedì 4 aprile 2023) Idella SuperLega, il massimo campionato italiano dimaschile, si stanno rivelando decisamente incandescenti. Ben tre incontri validi per idisi decideranno alla-5. Al momento, infatti, soltanto Trento ha chiuso la propria serie contro Monza (3-1), mentre gli altri incroci avranno bisogna della bella di spareggio. Sono state definite le date e glidei tre match risolutivi, che andranno in scena in occasione del weekend di Pasqua. La corazzata Perugia è stata inchiodata sul 2-2 dalla sorprendente Milano, ottava forza della regular season capace di vincere due partite al tie-break di fronte al proprio pubblico. I Campioni del Mondo sono obbligati a imporsi di fronte al proprio pubblico se non vorranno incorrere in ...

