Volley femminile, Novara ultimo baluardo per impedire una finale tutta turca in Champions League (Di martedì 4 aprile 2023) E’ rimasta solo Novara ad opporsi al triangolo di Istanbul che vuole prendersi la Champions League 2023. Da una parte la sfida “stellare” tra Fenerbahce e Vakifbank, dall’altra la Igor Gorgonzola Novara, ultima italiana rimasta in corsa in Champions League ed Eczacibasi che si è aggiudicata senza neppure una sconfitta il girone E e poi nei quarti di finale ha eliminato con un doppio successo le polacche del Developres Rzeszow. La Igor Gorgonzola Novara non sta certo vivendo la sua stagione migliore, abituata com’era ad essere l’alternativa numero uno alla dominatrice delle ultime stagioni in Italia, l’Imoco Conegliano. Le piemontesi hanno incontrato diverse difficoltà, non hanno trovato la continuità di rendimento che ci si poteva aspettare da loro in ... Leggi su oasport (Di martedì 4 aprile 2023) E’ rimasta soload opporsi al triangolo di Istanbul che vuole prendersi la2023. Da una parte la sfida “stellare” tra Fenerbahce e Vakifbank, dall’altra la Igor Gorgonzola, ultima italiana rimasta in corsa ined Eczacibasi che si è aggiudicata senza neppure una sconfitta il girone E e poi nei quarti diha eliminato con un doppio successo le polacche del Developres Rzeszow. La Igor Gorgonzolanon sta certo vivendo la sua stagione migliore, abituata com’era ad essere l’alternativa numero uno alla dominatrice delle ultime stagioni in Italia, l’Imoco Conegliano. Le piemontesi hanno incontrato diverse difficoltà, non hanno trovato la continuità di rendimento che ci si poteva aspettare da loro in ...

