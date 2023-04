Vogliono inchiodare Trump per "cospirazione". Lui respinge le accuse: "Non colpevole" (Di martedì 4 aprile 2023) Donald Trump è «frustrato» e «scosso» dopo l'udienza nella quale gli sono state contestate le accuse a suo carico. Lo ha detto, parlando con i cronisti all'uscita dalla Procura di Manhattan, l'avvocato Todd Blanche, che guida il collegio difensivo dell'ex presidente. Blanche ha accusato i magistrati di avere trasformato una «questione completamente politica» in un «procedimento giudiziario politico». L'avvocato ha sostenuto che non c'è stata violazione di alcuna legge statale e federale. «Combatteremo, combatteremo duramente», ha aggiunto. L'ex presidente degli Stati Uniti si è dichiarato non colpevole per i 34 capi di imputazione che gli sono state rivolte dal tribunale penale di Manhattan. Dopo aver ascoltato le accuse contro di lui, scaturite dall'indagine per un pagamento in contanti effettuato all'attrice ... Leggi su iltempo (Di martedì 4 aprile 2023) Donaldè «frustrato» e «scosso» dopo l'udienza nella quale gli sono state contestate lea suo carico. Lo ha detto, parlando con i cronisti all'uscita dalla Procura di Manhattan, l'avvocato Todd Blanche, che guida il collegio difensivo dell'ex presidente. Blanche ha accusato i magistrati di avere trasformato una «questione completamente politica» in un «procedimento giudiziario politico». L'avvocato ha sostenuto che non c'è stata violazione di alcuna legge statale e federale. «Combatteremo, combatteremo duramente», ha aggiunto. L'ex presidente degli Stati Uniti si è dichiarato nonper i 34 capi di imputazione che gli sono state rivolte dal tribunale penale di Manhattan. Dopo aver ascoltato lecontro di lui, scaturite dall'indagine per un pagamento in contanti effettuato all'attrice ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pie_cri : RT @tempoweb: Vogliono inchiodare #Trump per 'cospirazione'. Lui respinge le accuse: 'Non colpevole' #4aprile #iltempoquotidiano #usa #dona… - tempoweb : Vogliono inchiodare #Trump per 'cospirazione'. Lui respinge le accuse: 'Non colpevole' #4aprile #iltempoquotidiano… -