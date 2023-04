Vlahovic, futuro in bilico: la valutazione della Juventus è da top player (Di martedì 4 aprile 2023) Il futuro di Vlahovic sembra essere ancora incerto; la Juventus, per cedere il centravanti, vuole una cifra da record. La stagione di Vlahovic è stata decisamente travagliata; il centravanti, complice anche un problema fisica, ha salto diverse partite non riuscendo a trovare la giusta continuità di rendimento. Vlahovic (LaPresse)Con il tempo, però, le cose sembrano essere cambiate e ora Vlahovic è pronto a trascinare la sua Juventus verso traguardi importanti. Il futuro del centravanti, però, sembra essere ancora piuttosto incerto e non è totalmente da escludere una separazione nel corso del prossimo mercato estivo. Secondo le ultime indiscrezioni, il futuro di Vlahovic sembra essere legato alle coppe e, in particolar ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 4 aprile 2023) Ildisembra essere ancora incerto; la, per cedere il centravanti, vuole una cifra da record. La stagione diè stata decisamente travagliata; il centravanti, complice anche un problema fisica, ha salto diverse partite non riuscendo a trovare la giusta continuità di rendimento.(LaPresse)Con il tempo, però, le cose sembrano essere cambiate e oraè pronto a trascinare la suaverso traguardi importanti. Ildel centravanti, però, sembra essere ancora piuttosto incerto e non è totalmente da escludere una separazione nel corso del prossimo mercato estivo. Secondo le ultime indiscrezioni, ildisembra essere legato alle coppe e, in particolar ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoneR10956858 : RT @MatthijsPog: ???? Bernadeschi: 'Vlahovic il futuro è tuo. È un salto difficile, ma vedrete. Viva i giovani e il DNA Juventus: in Champion… - FutbolDaltonico : RT @MatthijsPog: ???? Bernadeschi: 'Vlahovic il futuro è tuo. È un salto difficile, ma vedrete. Viva i giovani e il DNA Juventus: in Champion… - lupazzottu : RT @MatthijsPog: ???? Bernadeschi: 'Vlahovic il futuro è tuo. È un salto difficile, ma vedrete. Viva i giovani e il DNA Juventus: in Champion… - Giovann39862505 : RT @MatthijsPog: ???? Bernadeschi: 'Vlahovic il futuro è tuo. È un salto difficile, ma vedrete. Viva i giovani e il DNA Juventus: in Champion… - TuccioIlaria : RT @MatthijsPog: ???? Bernadeschi: 'Vlahovic il futuro è tuo. È un salto difficile, ma vedrete. Viva i giovani e il DNA Juventus: in Champion… -