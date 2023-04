Vladimir Putin “vive in una bolla informativa” (Di martedì 4 aprile 2023) MOSCA – , non usa lo smartphone e non naviga sul web. Guarda la tv, scegliendo solo i canali pubblici. A descrivere le abitudini del presidente russo è un ingegnere del Servizio di protezione del Presidente che ha defezionato lo scorso ottobre, durante il viaggio di Putin in Kazakhstan. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Draghi ha aspettative positive sul ruolo della Cina Putin a Vucic: “Rafforziamo il partenariato strategico” Meloni compie 46 anni, prime candeline da premier in famiglia Intervista a Giorgia Meloni: “La mia vita ora è più frenetica ma servire la nazione è un privilegio” Putin avverte: “Presteremo maggiore attenzione al rafforzamento nucleare” Meloni incontra Modi: “L’India può facilitare la pace in Ucraina” Leggi su webmagazine24 (Di martedì 4 aprile 2023) MOSCA – , non usa lo smartphone e non naviga sul web. Guarda la tv, scegliendo solo i canali pubblici. A descrivere le abitudini del presidente russo è un ingegnere del Servizio di protezione del Presidente che ha defezionato lo scorso ottobre, durante il viaggio diin Kazakhstan. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Draghi ha aspettative positive sul ruolo della Cinaa Vucic: “Rafforziamo il partenariato strategico” Meloni compie 46 anni, prime candeline da premier in famiglia Intervista a Giorgia Meloni: “La mia vita ora è più frenetica ma servire la nazione è un privilegio”avverte: “Presteremo maggiore attenzione al rafforzamento nucleare” Meloni incontra Modi: “L’India può facilitare la pace in Ucraina”

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davcarretta : Da domani la Finlandia sarà membro della Nato. Un altro grande successo di Vladimir Putin. - GiovanniGattul2 : L'incriminazione di TRUMP ha un effetto planetario, capace di farsi sentire fino in UA. Sono certo che in questo m… - Marco02839896 : RT @Libero_official: Parla Gleb #Karakulov, ex guardia del corpo di #Putin: malattia, attentati, paranoia, tutti i segreti dello Zar. 'Non… - giampietrogiova : RT @Gianl1974: ?? Vladimir Putin potrebbe essere ucciso : l'ex capo della CIA James Olson “Se Putin resta al potere, ci sarà una lunga guer… - roZZZZZZZZo : ?? Il vertice BRICS del 2024 si terrà nella città russa di Kazan L'annuncio in occasione della nomina di Yuri Ushak… -