Viva Rai2 si prende una settimana di Pasqua! (Di martedì 4 aprile 2023) Viva Rai2 Quando si tratta di vacanze, Fiorello non è secondo a nessuno. Il morning show di successo di Rai 2, Viva Rai2, si ferma infatti per un lungo “ponte” pasquale, dopo la pausa monstre di Natale. Il programma, rivelazione della stagione (nonostante non si tratti di una vera e propria novità), si prende una settimana di pausa: andrà in onda fino a domani, mercoledì 5 aprile, e tornerà direttamente mercoledì 12 aprile. Una decisione – sottolinea ironizzando Fiorello – decisa dai vertici Rai: “Anche perché chi ci guarda durante i giorni di vacanza? Nessuno perché il nostro è un programma guardabile solo in periodi lavorativi (…) Non c’è la scuola, non c’è il lavoro, chi si sveglia per guardarci? Allora i vertici Rai hanno detto: ‘non fate niente così almeno risparmiamo’ (…) E’ ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 4 aprile 2023)Quando si tratta di vacanze, Fiorello non è secondo a nessuno. Il morning show di successo di Rai 2,, si ferma infatti per un lungo “ponte” pasquale, dopo la pausa monstre di Natale. Il programma, rivelazione della stagione (nonostante non si tratti di una vera e propria novità), siunadi pausa: andrà in onda fino a domani, mercoledì 5 aprile, e tornerà direttamente mercoledì 12 aprile. Una decisione – sottolinea ironizzando Fiorello – decisa dai vertici Rai: “Anche perché chi ci guarda durante i giorni di vacanza? Nessuno perché il nostro è un programma guardabile solo in periodi lavorativi (…) Non c’è la scuola, non c’è il lavoro, chi si sveglia per guardarci? Allora i vertici Rai hanno detto: ‘non fate niente così almeno risparmiamo’ (…) E’ ...

