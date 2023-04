Vittorio Sgarbi, la giunta nega l’immunità: andrà a processo per le offese a Mara Carfagna (Di martedì 4 aprile 2023) Niente immunità per Vittorio Sgarbi. Il sottosegretario alla Cultura andrà a processo per gli insulti rivolti nel 2020 a Mara Carfagna, che da vicepresidente della Camera gli aveva chiesto di indossare correttamente la mascherina in aula. Oggi la giunta per le autorizzazioni della Camera ha approvato all’unanimità la relazione della dem Antonella Forattini, ritenendo “sindacabili” le frasi espresse da Sgarbi dopo il richiamo dell’attuale presidente di Azione. “Mi hanno cacciato dal parlamento per quindici giorni, la conferenza dei capigruppo del cazzo, con la Sor-cagna, con la Carfagna, la Sorcagna che dice, la Sorcagna ecco la Sorcagna che dice: ‘Ha cercato anche di negare di avermi insultata’; ma come posso ... Leggi su tpi (Di martedì 4 aprile 2023) Niente immunità per. Il sottosegretario alla Culturaper gli insulti rivolti nel 2020 a, che da vicepresidente della Camera gli aveva chiesto di indossare correttamente la mascherina in aula. Oggi laper le autorizzazioni della Camera ha approvato all’unanimità la relazione della dem Antonella Forattini, ritenendo “sindacabili” le frasi espresse dadopo il richiamo dell’attuale presidente di Azione. “Mi hanno cacciato dal parlamento per quindici giorni, la conferenza dei capigruppo del cazzo, con la Sor-cagna, con la, la Sorcagna che dice, la Sorcagna ecco la Sorcagna che dice: ‘Ha cercato anche dire di avermi insultata’; ma come posso ...

