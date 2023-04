Vite al limite, i pazienti che non ce l’hanno fatta: Nowzaradan sotto accusa (Di martedì 4 aprile 2023) Non tutti i pazienti del dottor Now sono riusciti a portare a termine il percorso di dimagrimento. Alcuni hanno abbandonato, altri sono deceduti Vite al limite è un programma che racconta le storie di persone affette da grave obesità, raggiunta a causa di vicissitudini a volte davvero molto dolorose, tra cui abusi, problemi durante l’infanzia e anche cattivi rapporti con i familiari, lutti, o anche bassissima autostima. Dottor Now-grantennistoscana.it(Fonte Youtube)Alla guida del programma c’è il dottor Nowzaradan, medico chirurgo iraniano che si adopera per far loro seguire un’alimentazione che li porti a potersi sottoporre a un intervento di bypass gastrico. Questo intervento, infatti, consente al paziente di ridurre in modo notevole l’assunzione di alimenti. Molte persone sono riuscite a riprendere ... Leggi su grantennistoscana (Di martedì 4 aprile 2023) Non tutti idel dottor Now sono riusciti a portare a termine il percorso di dimagrimento. Alcuni hanno abbandonato, altri sono decedutialè un programma che racconta le storie di persone affette da grave obesità, raggiunta a causa di vicissitudini a volte davvero molto dolorose, tra cui abusi, problemi durante l’infanzia e anche cattivi rapporti con i familiari, lutti, o anche bassissima autostima. Dottor Now-grantennistoscana.it(Fonte Youtube)Alla guida del programma c’è il dottor, medico chirurgo iraniano che si adopera per far loro seguire un’alimentazione che li porti a potersiporre a un intervento di bypass gastrico. Questo intervento, infatti, consente al paziente di ridurre in modo notevole l’assunzione di alimenti. Molte persone sono riuscite a riprendere ...

