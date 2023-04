Violenza in curva B | scattano due arresti | eco chi sono

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... celihaicieliblu : RT @GenCar5: @DiegoDeLucaTwit Ma cosa vuol dire 'esigenze delle Curve'? Io ho visto pretese, violenza, insulti, botte. Io come abbonato in… - loris_assi : RT @CalcioFinanza: #Napoli, la Procura indaga sugli scontri in curva e gli attacchi a De Laurentiis. Due ipotesi di reato al centro: violen… - juvelatrina : RT @pasquale_caos: Condannare la violenza è un dovere,ma denunciare ingressi Ultras “di gruppo” e/o il mancato rispetto dei posti così come… - jhonny80schiano : @tifoso_perfetto @DiegoDeLucaTwit Una volta, non spesso, e da che ricordi la prima in curva B. Le scene sono orrend… - Stefaniaugo77 : RT @CalcioFinanza: #Napoli, la Procura indaga sugli scontri in curva e gli attacchi a De Laurentiis. Due ipotesi di reato al centro: violen… -

La Procura indaga sullaultrà. Ipotesi diprivata ai danni dei tifosi obbligati a non incitare la squadra. Ma i pm vogliono capire se, sullo sfondo, ci sia anche altro: come tentativi di esercitare pressioni estorsive sulla ...... "La cultura ultras ha stufato: non è solo passione, folclore e calore, ma anche ricatto, ... La megarissa indomenica scorsa, lo sciopero del tifo per tanti motivi: per le misure ...Primi arresti e prime reazioni social Gli scontri avvenuti all'interno delladel Napoli hanno ... L'attore ritiene giustissimi tutti i controlli atti a prevenire lae l'illegalità, ma non ...

Il ministro Abodi: "Violenza in curva inaccettabile" RaiNews

€ 1800 CROTONE A) per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud, intonato ... un proprio tesserato non identificato colpito con violenza un tavolino posto nel corridoio adiacente allo ...La megarissa in curva domenica scorsa, lo sciopero del tifo per tanti motivi ... folclore e calore, ma anche ricatto violenza, non accettazione della libertà altrui. Se tu non canti con me, te ne vai.