Violante | ' equilibrio tra sfruttamento del mare e tutela ambientale'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr. (Adnkronos) - ''Noi dobbiamo lavorare per untra lodelle risorse marine e ladell'ambiente. Ora può essere affrontato con una certa serenità. Bisogna evitare che tra un po' nascano le guerre di religione tra ambientalisti estremi e sfruttatori estremi. Curare il, serve a guarire la terra''. Lo sottolinea il presidente della Fondazione Leonardo, Luciano, in occasione di 'dì', il nuovo programma di approfondimento sull'Economia delideato da Confitarma. ''I fondali marini contengono terre rare e materiali che servono per le nostre tecnologie. Sotto ilci sono i cavi per le comunicazioni, per l'energia e ci sono i pesci, non dimentichiamo che metà della popolazione mondiale si nutre ...