(Di martedì 4 aprile 2023) Vinitaly 2023. Si stanno sperimentando nuove tecniche per conservare l’acqua tra cui la «rottura« del terreno. Lo scorso anno il clima ha tagliato le quantità di prodotto.

Vino bergamasco, il 20% ormai è biologico. Il nemico è la siccità L'Eco di Bergamo

Vinitaly 2023. Si stanno sperimentando nuove tecniche per conservare l’acqua tra cui la «rottura« del terreno. Lo scorso anno il clima ha tagliato le quantità di prodotto. Causa siccità, il vino berga ...Sono sempre più popolari: «Oggi produciamo uva naturale senza pesticidi e abbassando l'uso dei trattori». Quando Michele Colombo, 53 anni, ha deciso di lanciare la sua piccola attività vitivinicola su ...