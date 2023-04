Vinitaly: da Fondazione SoStain Sicilia best practice per viticoltura green e collaborativa (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr. (Labitalia) - Si è svolto in sala Respighi al Palaexpo della Fiera di Verona, nel corso del Vinitaly 2023, un appuntamento dedicato ai principi e ai progetti di viticoltura green messi in pratica sull'isola grazie al protocollo SoStain, il programma di sostenibilità per la vitivinicoltura in Sicilia, promosso dal Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia e da Assovini Sicilia. Il talk 'SoStain, la sostenibilità made in Sicily', organizzato dalla Fondazione SoStain Sicilia e moderato dal conduttore televisivo Federico Quaranta, è stato infatti un momento di confronto e condivisione sui temi dello sviluppo sostenibile delle cantine aderenti al programma. Ad aprire il Forum Stevie Kim, Managing ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 4 apr. (Labitalia) - Si è svolto in sala Respighi al Palaexpo della Fiera di Verona, nel corso del2023, un appuntamento dedicato ai principi e ai progetti dimessi in pratica sull'isola grazie al protocollo, il programma di sostenibilità per la vitivinicoltura in, promosso dal Consorzio di Tutela Vini Doce da Assovini. Il talk ', la sostenibilità made in Sicily', organizzato dallae moderato dal conduttore televisivo Federico Quaranta, è stato infatti un momento di confronto e condivisione sui temi dello sviluppo sostenibile delle cantine aderenti al programma. Ad aprire il Forum Stevie Kim, Managing ...

