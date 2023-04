Vince 5 milioni al Gratta e vinci e vive un anno da incubo: “C’è stato un momento in cui ho maledetto quella vincita” (Di martedì 4 aprile 2023) Come una vincita al Gratta e vinci si trasforma in un incubo: la storia riguarda il 33enne Gianni, autotrasportatore di Nichelino che il 2 agosto 2021 ha vinto 5 milioni di euro. Con i soldi vinti ha investito in lingotti e criptovalute, con il resto ha ingrandito la sua azienda di logistica, comprato una Bmw da 150 mila euro, una casa alla madre e la villa a Torre Pellice. Lo scorso 28 maggio nella sua casa di Torre Pellice 4 rapinatori incappucciati e armati di pistola hanno messo a segno una rapina. Uno dei rapinatori gli ha puntato la pistola alla testa di Gianni e si è fatto consegnare i 23 mila euro che aveva in tasca. Poi si è impossessato di preziosi e gioielli per 14 mila euro, trovando 8 chili di lingotti del valore di 530 mila euro.”C’è stato un ... Leggi su tpi (Di martedì 4 aprile 2023) Come unata alsi trasforma in un: la storia riguarda il 33enne Gianni, autotrasportatore di Nichelino che il 2 agosto 2021 ha vinto 5di euro. Con i soldi vinti ha investito in lingotti e criptovalute, con il resto ha ingrandito la sua azienda di logistica, comprato una Bmw da 150 mila euro, una casa alla madre e la villa a Torre Pellice. Lo scorso 28 maggio nella sua casa di Torre Pellice 4 rapinatori incappucciati e armati di pistola hmesso a segno una rapina. Uno dei rapinatori gli ha puntato la pistola alla testa di Gianni e si è fatto consegnare i 23 mila euro che aveva in tasca. Poi si è impossessato di preziosi e gioielli per 14 mila euro, trovando 8 chili di lingotti del valore di 530 mila euro.”C’èun ...

