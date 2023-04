Villa Aldobrandini a Roma verrà restaurata Il Comitato Rione Monti | ”Avremmo voluto essere coinvolti nel progetto”

(Di martedì 4 aprile 2023). Lavori importanti, non da poco, quelli previsti dalla delibera che riguarda il piano di restauro die che dovrà concludersi, stando al cronoprogramma, entro il Giubileo del 2025. Il piano restauro è ovviamente stato approvato dalla Giunta capitolina e, come detto, prevede interventi di un certo calibro. Ecco qualche dettaglio sulle opere., al via l’Ostia Antica Festival: il programma completo, eventi da giugno a settembresarà: ilI lavori di restauro punteranno soprattutto a ripristinare l’ingresso originale con il recupero e restauro del portale cinquecentesco così come di tutto il vestibolo annesso. Le opere, inoltre, coinvolgeranno anche la cordonata e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... burberoatratti : #Roma L'assessora @Sabrinalfonsi combatte il #degrado di villa aldobrandini con una COFFE HOUSE perché metterci un… - CardelliAc : RT @brunodasempre12: Villa Aldobrandini, a Frascati. Qualche giorno fa. - Devabole : RT @brunodasempre12: Villa Aldobrandini, a Frascati. Qualche giorno fa. - calabraducia : RT @brunodasempre12: Villa Aldobrandini, a Frascati. Qualche giorno fa. - CorazzaEfisia : RT @brunodasempre12: Villa Aldobrandini, a Frascati. Qualche giorno fa. -

... la cittadinanza è invitata a recarsi nelle seguenti strutture per seguire le cure per casi meno gravi: Ambulatorio di Anzio (dai 6 anni) - 'Albani' Via, 32 - Anzio Telefono: 06.06.98499419; - Servizi Sociali Comune di Nettuno " Viale della Vittoria, 2 " tel.06.98889555; - Asl Roma 6.6 - Vian.32 "Albani " Padiglione Sabatucci " stanza 5 " tel.06.L'UNIDROIT, Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, è un'organizzazione intergovernativa indipendente con sede nellaa Roma. Il suo scopo è quello di studiare le esigenze e i metodi per modernizzare, armonizzare e coordinare il diritto privato e in particolare il diritto commerciale tra gli Stati ...

Roma, villa Aldobrandini verrà restaurata. Il Comitato del Rione Monti: «Abbiamo richiesto i progetti» ilmessaggero.it

La delibera che riguarda il piano di restauro di villa Aldobrandini (che dovrà concludersi entro il Giubileo del 2025) approvato dalla Giunta capitolina prevedono lavori importanti che porteranno a ...Il progetto, da realizzare entro il Giubileo, prevede anche il recupero del patrimonio vegetale antico, che annovera alcuni esemplari della storica collezione di camelie e una varietà di altre specie ...