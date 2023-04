Vigorito | “Colpa mia | ma non molliamo” E dice come sarà il Benevento del futuro

Leggi su anteprima24

(Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minutiOrestesi è confidato in una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport. Il patron giallorosso ha espresso a Tullio Calzone il suo parere su una stagione che sta andando ben al di sotto le aspettative. Dall’incubo serie C aldel, le sue dichiarazioni: Errori – “Ci sono stati errori e io ne ho commessi tanti. Quello più grande è non essere stato risoluto nel resettare il progetto e renderlo più sostenibile alle possibilità e all’interesse della città. Lo scorso anno in semifinale play off contro il Pisa si era chiuso un ciclo, eravamo partiti per fare un grande rinnovamento ma non siamo riusciti a vendere calciatori che pesavano sull’organico e sul bilancio per liberare spazi e risorse. Abbiamo fatto acquisti che non hanno sempre funzionato, cosìi ...