Vigorito | «Cannavaro? I professori di calcio funzionano a parole | ma la realtà sono i fatti»

(Di martedì 4 aprile 2023) Il Corriere dello Sport ospita una lunga intervista al presidente del Benevento, Oreste. Il Benevento è passato dalla lotta per la terza promozione in Serie A di un anno fa a quella per evitare la Serie C.analizza ciò che non ha funzionato. «Cistati errori. Io per primo ne hotanti. Quello più grande è non essere stato risoluto nel resettare il progetto e renderlo più sostenibile e congruo alle possibilità e all’interesse della città. Dopo quella gara all’Arena Garibaldi si era chiuso un ciclo. Eravamo partiti per fare un grosso rinnovamento. Ma non siamo riusciti a vendere calciatori che pesavano sull’organico e sul bilancio per liberare spazi e risorse. E abbiamo fatto acquisti che non hanno sempre funzionato. Come i veterani». La situazione, dice, è stata ...