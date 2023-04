Vigilanza Rai: Barbara Floridia (M5S) presidente. Vice Maria Elena Boschi (Terzo Polo) e Augusta Montaruli (Fdi) (Di martedì 4 aprile 2023) Vertice tutto femminile nella Commissione di Vigilanza Rai. presidente è stata eletta Barbara Floridia (Movimento 5 Stelle), Vicepresidenti Maria Elena Boschi (Terzo Polo) e Augusta Montaruli (Fratelli d'Italia). Mentre Stefano Candiani (Lega) e Ouidad Bakkali (Pd) sono stati eletti segretari Leggi su firenzepost (Di martedì 4 aprile 2023) Vertice tutto femminile nella Commissione diRai.è stata eletta(Movimento 5 Stelle),presidenti) e(Fratelli d'Italia). Mentre Stefano Candiani (Lega) e Ouidad Bakkali (Pd) sono stati eletti segretari

