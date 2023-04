Vietri (FdI): “Amiu, il Prefetto intervenga. Si negano anche le carte” (Di martedì 4 aprile 2023) Ho presentato a Sua Eccellenza il Prefetto di Taranto una istanza urgente per far sì che l’amministrazione comunale di Taranto rispetti le regole basilari sulla trasparenza. Nello specifico, seguendo ormai da tempo le gravi criticità che riguardano l’Amiu e visto il peggioramento della situazione, ho chiesto al comune tramite pec istituzionale le relazioni relative all’azienda riguardanti i costi analitici, i flussi di liquidità, lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, le attività tecnico–gestionali, i documenti di analisi dei reclami e disservizi e gli atti di controllo sugli acquisiti di beni e servizi e sugli incarichi professionali. Nonostante abbia presentato tale richiesta il 25 febbraio scorso, alla data odierna nessun atto mi è stato rilasciato, sebbene nella pec inviata mi rendevo altresì disponibile a ricevere copia digitale ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 4 aprile 2023) Ho presentato a Sua Eccellenza ildi Taranto una istanza urgente per far sì che l’amministrazione comunale di Taranto rispetti le regole basilari sulla trasparenza. Nello specifico, seguendo ormai da tempo le gravi criticità che riguardano l’e visto il peggioramento della situazione, ho chiesto al comune tramite pec istituzionale le relazioni relative all’azienda riguardanti i costi analitici, i flussi di liquidità, lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, le attività tecnico–gestionali, i documenti di analisi dei reclami e disservizi e gli atti di controllo sugli acquisiti di beni e servizi e sugli incarichi professionali. Nonostante abbia presentato tale richiesta il 25 febbraio scorso, alla data odierna nessun atto mi è stato rilasciato, sebbene nella pec inviata mi rendevo altresì disponibile a ricevere copia digitale ...

