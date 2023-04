Vieri: «Inter, perdere dieci partite è gravissimo! Lukaku pesante» (Di martedì 4 aprile 2023) Una delle cose che danno più fastidio a Vieri in relazione all’Inter è il numero delle sconfitte, dieci in ventotto giornate: troppe. Alla Bobo TV, l’ex attaccante contesta anche la forma fisica di Lukaku. LO SFOGO – Christian Vieri dà un giudizio negativo soprattutto per le sconfitte: «L’Inter ha perso dieci partite in campionato, non può! Non riesco a capire come è successo, sono tantissime. Sono tre di fila, è giusto dirlo, dieci in campionato su ventotto: ne mancano ancora dieci. Non è una cosa accettabile, l’Inter alla ventottesima non può aver già perso dieci partite di campionato. Sono trenta punti. A livello di risultati la squadra non sta facendo bene, però è ... Leggi su inter-news (Di martedì 4 aprile 2023) Una delle cose che danno più fastidio ain relazione all’è il numero delle sconfitte,in ventotto giornate: troppe. Alla Bobo TV, l’ex attaccante contesta anche la forma fisica di. LO SFOGO – Christiandà un giudizio negativo soprattutto per le sconfitte: «L’ha persoin campionato, non può! Non riesco a capire come è successo, sono tantissime. Sono tre di fila, è giusto dirlo,in campionato su ventotto: ne mancano ancora. Non è una cosa accettabile, l’alla ventottesima non può aver già persodi campionato. Sono trenta punti. A livello di risultati la squadra non sta facendo bene, però è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Stankovic, Eriksen, Vieri e molti altri ? I gol più belli segnati in trasferta in semifinale di Coppa Italia ?? #ForzaInter - internewsit : Vieri: «Inter, perdere dieci partite è gravissimo! Lukaku pesante» - - fcin1908it : Vieri: “10 ko in 28 gare. L’Inter non può perdere tutti questi punti, è inaccettabile” - El_Principe22_ : RT @FcInterNewsit: Vieri: 'Inter, vedo tanta confusione. Perdere dieci partite in campionato è inaccettabile' - FcInterNewsit : Vieri: 'Inter, vedo tanta confusione. Perdere dieci partite in campionato è inaccettabile' -