Viene punto da un insetto in giardino: la fascite necrotizzante lo porta alla morte nel giro di pochi giorni (Di martedì 4 aprile 2023) Aveva 38 anni Brett Dymond, morto dopo essere stato punto da un insetto mentre lavorava in giardino. Quando è stato portato in ospedale, per lui non c'era più nulla da fare. Secondo la testimonianza della moglie, Dymond stava lavorando nel giardino della sua casa in Gran Bretagna. Dopo qualche ora di giardinaggio, la temperatura corporea dell'uomo si è alzata vertiginosamente, provocandogli delle allucinazioni. A quel punto, la moglie ha notato un punto della sua gamba che aveva iniziato a gonfiarsi. La coppia ha immediatamente chiamato i soccorsi, ma una volta giunti in ospedale, per Brett era già troppo tardi. L'uomo aveva contratto una fascite necrotizzante, un'infezione molto grave che colpisce i tessuti molli e, nel caso di ...

