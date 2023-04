VIDEO – Sassuolo-Torino 1-1, Serie A: gol e highlights della partita (Di martedì 4 aprile 2023) Sassuolo-Torino, posticipo della ventottesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il VIDEO con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Serie INTERROTTA – Sassuolo-Torino 1-1 nel posticipo della ventottesima giornata di Serie A. Il Sassuolo si ferma dopo quattro vittorie consecutive. Del Torino la prima grande occasione del match, alla mezz’ora con Nemanja Radonjic che si libera bene in area ma colpisce la traversa con un tiro potente. Dal nulla i neroverdi passano: è il 36?, tiro di Domenico Berardi mal respinto da Vanja Milinkovic-Savic e tap-in di Andrea ... Leggi su inter-news (Di martedì 4 aprile 2023), posticipoventottesima giornata diA 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-1: questo ilcon i gol e gligiocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.INTERROTTA –1-1 nel posticipoventottesima giornata diA. Ilsi ferma dopo quattro vittorie consecutive. Della prima grande occasione del match, alla mezz’ora con Nemanja Radonjic che si libera bene in area ma colpisce la traversa con un tiro potente. Dal nulla i neroverdi passano: è il 36?, tiro di Domenico Berardi mal respinto da Vanja Milinkovic-Savic e tap-in di Andrea ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : VIDEO - Sassuolo-Torino 1-1, Serie A: gol e highlights della partita - - sportli26181512 : Sassuolo-Torino 1-1: video, gol e highlights: Entrambe cercavano una vittoria per migliorare una classifica già buo… - DAZN_IT : Torino: servono gol in trasferta ?? Sanabria: ????? 7?? reti su 8?? segnate fuori casa: l'ultima vale il pari contro… - StadioSport : Video Gol Highlights Sassuolo-Torino 1-1: Sintesi 3-4-2023: Video Gol e Highlights Sassuolo-Torino 1-1, 28° Giornat… - SoccerhlHd : Sassuolo vs Torino Highlights #sassuolovstorino #SassuoloTorino -