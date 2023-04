Video rapina a Napoli, l'ingegnere ferito: «Ho difeso la moto, mi serve per lavorare» (Di martedì 4 aprile 2023) Sono trascorsi alcuni giorni dall'operazione eseguita in urgenza e dal ricovero in Rianimazione all'ospedale del Mare per il 31enne napoletano gambizzato lo scorso 29 marzo durante un... Leggi su ilmattino (Di martedì 4 aprile 2023) Sono trascorsi alcuni giorni dall'operazione eseguita in urgenza e dal ricovero in Rianimazione all'ospedale del Mare per il 31enne napoletano gambizzato lo scorso 29 marzo durante un...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilmeteoit : #Napoli: resiste a una #Rapina, i malviventi estraggono la pistola poi accade l'impensabile; il #Video #Ansa - Silvia00072 : C'è stata una rocambolesca rapina in Kamchatka: due leoni marini si sono rivelati i ladri.Stavano cercando qualcosa… - popgiornale : Tentano di rapinarlo, non riescono a strappargli lo scooter e gli sparano alle gambe. Il video, pubblicato su Faceb… - likeaaflower_ : RT @fvnzioniamo: poi parleremo anche della rapina a mano armata che abbiamo subito anche noi nel non aver visto nessuna comparata hiphop di… - LiveSicilia : Provano a rubargli lo scooter, poi gli sparano alle gambe VIDEO CHOC -