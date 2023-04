Video rapina a Napoli, l'ingegnere ferito: «Ho difeso la moto, mi serve per lavorare» (Di martedì 4 aprile 2023) Sono trascorsi alcuni giorni dall'operazione eseguita in urgenza e dal ricovero in Rianimazione all'ospedale del Mare per il 31enne napoletano gambizzato lo scorso 29 marzo durante un... Leggi su ilmattino (Di martedì 4 aprile 2023) Sono trascorsi alcuni giorni dall'operazione eseguita in urgenza e dal ricovero in Rianimazione all'ospedale del Mare per il 31enne napoletano gambizzato lo scorso 29 marzo durante un...

