VIDEO – Juventus-Inter, nuovo faccia a faccia. Lotta per la Coppa Italia | TG Inter-News (Di martedì 4 aprile 2023) TG Inter-News al via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato VIDEO, a firma Inter-News.it. Quest’oggi ci si concentra – inevitabilmente – sull’avvicinamento al derby d’Italia Juventus-Inter, in programma stasera alle 21 per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. TG IN NERAZZURRO ? Manca sempre meno a Juventus-Inter, la sfida che apre il programma dell’andata delle semifinali di Coppa Italia. È il terzo derby d’Italia stagionale di quattro, dopo i due in Serie A andati ai bianconeri. C’è da ... Leggi su inter-news (Di martedì 4 aprile 2023) TGal via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato, a firma.it. Quest’oggi ci si concentra – inevitabilmente – sull’avvicinamento al derby d’, in programma stasera alle 21 per l’andata delle semifinali di. TG IN NERAZZURRO ? Manca sempre meno a, la sfida che apre il programma dell’andata delle semifinali di. È il terzo derby d’stagionale di quattro, dopo i due in Serie A andati ai bianconeri. C’è da ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romeoagresti : #Juventus: #DelPiero è arrivato all’Allianz Stadium // Del Piero has arrived at tre Allianz Stadium ????@GoalItalia - MyGreatest11 : 01/04/01 - Juventus vs Brescia Andrea Pirlo to Roberto Baggio Bellissimo - mirkonicolino : Curiosità: prima del video con la sfilata di questa mattina e che stanno condividendo in migliaia, in quanti avevan… - JUpensiero : Ah, ma quindi non è vero che è una vittoria della FIGC al Consiglio di Stato se per trovare la notizia sulla… - INTER291103 : RT @internewsit: VIDEO - Juventus-Inter, nuovo faccia a faccia. Lotta per la Coppa Italia | TG Inter-News - -